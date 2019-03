Wehen Wiesbaden nach Sieg gegen Karlsruhe auf Aufstiegskurs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen Big Point gelandet. Die Hessen gewannen am Sonntag das das Drittliga-Topspiel des 31. Spieltages gegen den Karlsruher SC mit 2:0 (0:0) und schoben sich mit 55 Zählern dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen Rivalen vorbei auf Rang zwei. Manuel Schäffler in der 48. Minute und Niklas Schmidt (87.) erzielten die Tore zum umjubelten Sieg.

In der ersten Hälfte boten die beiden Spitzenteams nur fußballerische Magerkost. Die beste Chance zur Führung bot sich kurz vor der Pause den Gästen, doch Manuel Stiefler (43.) vergab völlig frei vor dem Wiesbadener Tor. Nach dem Wechsel starteten die Hausherren furios. Auf Vorarbeit von Moritz Kuhn vollendete Schäffler zu seinem 13. Saisontor. Kurz vor Schluss machte Schmidt mit einem unwiderstehlichen Sololauf alles klar.