Wehen Wiesbaden erkämpft vierten Sieg in Serie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit dem vierten Sieg in Serie hat sich der SV Wehen Wiesbaden an den Aufstiegs-Relegationsplatz herangepirscht. Der hessische Fußball-Drittligist gewann am Sonntag mit 3:2 (2:1) bei Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm ist nun nur noch zwei Punkte vom Tabellen-Dritten Hallescher FC entfernt.

Sascha Mockenhaupt brachte die Gäste in der 17. Minute per Kopf nach einem Eckball in Führung. Daniel-Kofi Kyereh traf danach bei einem Rettungsversuch ins eigene Tor und bescherte damit den abstiegsbedrohten Braunschweigern den Ausgleich (23.). Rückkehrer Agyemang Diawusie, den der SVWW bis zum Sommer vom FC Ingolstadt ausgeliehen hat, sorgte aber für die erneute Führung der Wiesbadener vor der Pause (31.).

Auch ohne den noch immer verletzten Torjäger Manuel Schäffler erhöhte Wehen nach einer Stunde auf 3:1. Nach einer Berührung von Stephan Fürstner ging Diawusie zu Boden. Niklas Schmidt verwandelte den Foulelfmeter. Der Braunschweiger Yari Otto machte es mit dem 2:3 (73.) wieder spannend. Doch dem vor dem gegnerischen Tor danach zu harmlosen Gastgeber gelang der Ausgleich nicht mehr.