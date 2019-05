Wehen Wiesbaden droht Zweitliga-Aufstieg zu verpassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden droht den erhofften Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zu verpassen. Die Hessen verloren das Relegationshinspiel gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt am Freitag vor heimischer Kulisse mit 1:2 (0:1) und stehen damit im Rückspiel am kommenden Dienstag vor einer schweren Aufgabe. Vor 7698 Zuschauern avancierte Dario Lezcano mit einem Doppelpack in der 1. und 47. Minute (Foulelfmeter) zum Matchwinner für die Gäste. Daniel Kofi Kyereh (90.+6) gelang in der Nachspielzeit der späte Anschlusstreffer für das Team von Trainer Rüdiger Rehm.