Wehen-Coach Rehm nach 2:0 gegen Bonn optimistisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Cheftrainer Rüdiger Rehm vom SV Wehen Wiesbaden ist mit der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zufrieden. "Wir sind auf einem richtigen Weg", sagte er nach dem 2:0 (0:0) am Samstag gegen den Bonner SC. Vor 300 Zuschauern hatten Phillip Tietz (17. Minute) und Michael Guthörl (21.) die Tore gegen den Regionalligisten erzielt.

Dagegen waren die Wiesbadener am Freitag nach einem 2:4 gegen den Drittligisten Würzburger Kickers als Verlierer vom Platz gegangen. Abgesehen von der Pleite, gab es auch eine positive Nachricht: Die Armverletzung des in dieser Partie ausgewechselten Michel Niemeyer, der unglücklich in einen Gegenspieler hineingerutscht war, hat sich als nicht so gravierend herausgestellt. "Es ist kein Bruch. Nun werden bei einem MRT am Montag noch die Bänder kontrolliert. Aber ich hoffe, dass er in dieser Woche wieder einsteigen kann", sagte Rehm.

Nächste Testspielgegner sind am Mittwoch der Oberligist VfB Ginsheim und am kommenden Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung der portugiesische Erstligist Boavista Porto.