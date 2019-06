Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden startet am 20. Juni mit dem ersten Training in die Saisonvorbereitung. Bereits einen Tag zuvor trifft sich die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm zu einem Laktattest. Das erste Testspiel steht am 22. Juni gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach an. Vom 1. bis 9. Juli absolvieren die Hessen ein Trainingslager in Bad Gögging.