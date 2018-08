Mainz 05 will erste Pokalrunde überstehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In der erste Runde des DFB-Pokals greifen am heutigen Samstag auch drei rheinland-pfälzische Vereine ins Geschehen ein. Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt dabei den Champions League-Teilnehmer TSG Hoffenheim. Nach einem mäßigen Ligastart und derzeit nur Platz 15 hofft der pfälzische Traditionsverein auf einen Überraschungserfolg. In die Rolle des Underdogs schlüpft zur gleichen Zeit auch Regionalligist Wormatia Worms, der bei seinem Heimspiel Bundesligist Werder Bremen ein Bein stellen will. Bundesligist Mainz 05 will sich am Abend in der ersten Pokalrunde auswärts gegen Drittligist Erzgebirge Aue durchsetzen. In der vorigen Saison hatten die Rheinhessen das Viertelfinale in dem Wettbewerb erreicht, waren dort allerdings dem späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt klar unterlegen.

Außerdem empfängt der saarländische Regionalligist und Saar-Pokalsieger SV Elversberg am Samstag den VfL Wolfsburg. Am Sonntag trifft dann noch Oberligist TuS Rot-Weiß Koblenz auf Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.