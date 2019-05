Ingolstadt will Klassenerhalt in Relegation perfekt machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Der FC Ingolstadt will heute den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Nach dem 2:1-Sieg im Auswärtsspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden haben die Oberbayern beste Chancen, im eigenen Stadion alles klar zu machen. Auf diesen Tag habe man hingearbeitet, sagte Trainer Tomas Oral. Der 46-Jährige führte die abgeschlagene Mannschaft vom letzten Tabellenplatz noch in die Relegation.

Verzichten muss der FCI im entscheidenden Spiel auf Kapitän Almog Cohen, der gelb-gesperrt nicht auflaufen kann. "Für mich ist das schon bitter, aber ich glaube an die Mannschaft", sagte Cohen. Übertragen wird das Relegations-Rückspiel live im ZDF.