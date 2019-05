Außenverteidiger Niemeyer wechselt nach Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat den linken Außenverteidiger Michel Niemeyer unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige kommt vom 1. FC Magdeburg zum Drittliga-Relegations-Teilnehmer und unterschrieb einen Kontrakt bis 2021. "Mit Michel bekommen wir einen gestandenen Zweit- und Drittligaspieler, der in der Magdeburger Aufstiegssaison entscheidend zu diesem beigetragen hat", sagte Sportdirektor Christian Hock in einer Pressemitteilung vom Dienstag. "Er bringt eine herausragende Mentalität und viel Qualität für die linke Seite mit." Niemeyer absolvierte bisher 23 Partien in der 2. Bundesliga und 58 Spiele in der 3. Liga.