Starke Kulisse in Wien: 1. FC Nürnberg unterliegt Rapid

Wien (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat seinen Härtetest in der Saisonvorbereitung gegen Rapid Wien verloren. Der fränkische Fußball-Zweitligist musste sich am Sonntag vor 12 600 Zuschauern beim österreichischen Erstligisten mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Ein Eigentor von Mateo Barac hatte die Nürnberger, die mit einer Dreierkette in der Abwehr begannen, in der 15. Minute in Führung gebracht. Noch in der ersten Hälfte gelang den Wienern durch einen direkten Freistoß von Thomas Murg (36.) der Ausgleich.

In der 67. Minute nahm FCN-Coach Damir Canadi gleich sieben Wechsel vor. Christoph Knasmüllner (80.) erzielte in der Schlussphase das Siegtor für Rapid. Für den FCN war es die dritte Niederlage im siebten Testspiel dieses Sommers.

Die Franken hatten nach dem Abschluss ihres Trainingslagers in Maria Alm für das Rapid-Vorbereitungsspiel noch Station in Wien gemacht. Am Montag reist der Tross wieder nach Nürnberg zurück. Die Generalprobe für die am 27. Juli beginnende Saison in der 2. Liga bestreitet der Club am Samstag zu Hause gegen Thomas Tuchels Spitzenverein Paris Saint-Germain.