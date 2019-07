Karlsruher SC bezieht Trainingslager in Tirol

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waidring/Österreich (dpa) - Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC hat sein Trainingslager im österreichischen Waidring bezogen. Die Badener absolvierten am späten Dienstagnachmittag eine erste Trainingseinheit. Insgesamt bereiten sich 23 Spieler und drei Torhüter in Tirol auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Der am vergangenen Donnerstag an der Bandscheibe operierte Ersatztorhüter Sven Müller ist in Österreich ebenso nicht mit dabei wie die ausgemusterten Dominik Stroh-Engel, Valentino Vujinovic und Alexander Siebeck.

Der KSC bestreitet im Rahmen seines Trainingslagers am Donnerstag (17.30 Uhr) ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten SK Sigma Olmütz und tritt am Sonntag (ab 11.00 Uhr) in einem Blitzturnier in Zell am Ziller gegen den Bundesligisten Werder Bremen und den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger WSG Wattens an.