Dynamo Dresden bezwingt Unterhaching knapp mit 2:1

Volders (dpa/sn) - Die SG Dynamo Dresden hat im dritten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Cristian Fiel bezwang am Mittwochnachmittag im österreichischen Volders den Drittligisten SpVgg Unteraching mit 2:1 (2:0). Haris Duljevic (9./14.) erzielte vor rund 100 Zuschauern auf dem Sportplatz Volders beide Tore für Dynamo. Lucas Hufnagel (73.) erzielte den Anschlusstreffer für das Team von Claus Schromm.

"Ich wollte sie alle nochmal über 90 Minuten gehen lassen, der Gegner wechselte in der Halbzeit komplett. Dennoch bin ich super zufrieden, wie die Jungs bis zum Ende marschiert sind", erklärte Fiel.

Noch bis zum 12. Juli weilt der achtmalige DDR-Meister in Vorbereitung auf den Ligastart am 27. Juli gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC-Nürnberg im österreichischen Längenfeld. Am 16. Juli steht noch ein Testspiel gegen den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain an.