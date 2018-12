SpVgg Unterhaching verlängert Vertrag mit Kapitän Welzmüller

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unterhaching (dpa/lby) - Die SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit ihrem derzeit verletzten Kapitän Josef Welzmüller vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2022 verlängert. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich im Derby gegen 1860 München Mitte September das Kreuzband im Knie gerissen und absolviert ein Rehaprogramm.

"Haching ist wie eine zweite Familie für mich, und ich freue mich, in den nächsten Jahren meine ganze Energie und all' mein Herzblut in den Verein zu stecken und der Mannschaft so viel wie möglich zu helfen", äußerte Welzmüller, der 2014 vom SV Heimstetten gekommen war.