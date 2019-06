VfB Stuttgart leiht Pascal Stenzel vom SC Freiburg aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga Pascal Stenzel vom Erstligisten SC Freiburg ausgeliehen. Wie der Bundesliga-Absteiger am Freitag bestätigte, läuft das Leihgeschäft mit dem 23 Jahre alten Rechtsverteidiger bis zum 30. Juni 2020. Laut einem Bericht des "Kicker" gilt Stenzels Vertrag in Freiburg noch ein Jahr länger.

"Wir freuen uns, dass wir mit Pascal Stenzel einen spielstarken Rechtsverteidiger für den VfB gewinnen konnten. Er ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der sowohl Bundesliga- als auch Zweitligaerfahrung mitbringt. Pascal ist eine absolute Verstärkung für unseren Kader", sagte der neue VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

Die Stuttgarter haben auf der rechten Abwehrseite Handlungsbedarf. Der in der Vorsaison in Ungnade gefallene Pablo Maffeo soll den Verein verlassen, der französische Weltmeister Benjamin Pavard wechselt zu Rekordmeister Bayern München. Der Vertrag von Routinier Andreas Beck läuft zum 30. Juni aus, es ist noch unklar, ob er verlängert wird.