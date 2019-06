VfB Stuttgart: Trainingslager ohne Kempf, Insua und Dajaku

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kitzbühel (dpa) - Der VfB Stuttgart hat beim Auftakt seines Trainingslagers im österreichischen Kitzbühel auf Marc Oliver Kempf, Emiliano Insua und Leon Dajaku verzichten müssen. Innenverteidiger Kempf absolviert nach Knieproblemen ein Aufbautraining in Stuttgart, und Außenverteidiger Insua fehlte beim ersten Training am Montag wegen einer privaten Angelegenheit, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Der 18 Jahre alte Angreifer Dajaku musste in der Heimat eine Schulprüfung absolvieren.

Der Absteiger war am Sonntagabend nach Österreich gereist und wird sich dort bis zum Wochenende auf die neue Saison vorbereiten, die Ende Juli mit dem ersten Spieltag in der 2. Liga beginnt.