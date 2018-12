VfB Stuttgart mit Mittelfeldspieler Didavi gegen Schalke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Mittelfeldspieler Daniel Didavi steht beim Heimspiel des VfB Stuttgart am heutigen Samstag erstmals seit dem 6. Oktober wieder in der Startelf. Damit bringt VfB-Trainer Markus Weinzierl den Spielgestalter, der seit langem Achillessehnenbeschwerden hat, gegen seinen früheren Verein FC Schalke 04 erstmals von Anfang an. Bei Didavis letztem Startelf-Einsatz beim 1:3 in Hannover war noch Tayfun Korkut Trainer des abstiegsbedrohten schwäbischen Fußball-Bundesligisten gewesen.

Rechtsverteidiger Andreas Beck kehrte wie erwartet nach seinen Knieproblemen in die VfB-Startelf zurück. Bei den Schalkern sitzt Nationalspieler Sebastian Rudy, der jüngst gegen Leverkusen nicht im Kader stand, zunächst auf der Bank. Abwehrspieler Naldo fehlt aus privaten Gründen nach der Geburt seines dritten Kindes, wie Schalke kurz vor Spielbeginn mitteilte.