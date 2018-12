VfB Stuttgart mit Kapitän Gentner in Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart tritt mit Kapitän Christian Gentner heute zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg an. Nach dem Tod seines Vaters steht der 33-Jährige im Aufgebot des schwäbischen Fußball-Bundesligisten. Der VfB könnte nach dem 2:1 gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag mit einem weiteren Erfolg beim Tabellenachten den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Der zuletzt gesperrte Erik Thommy kehrt in den Kader der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl zurück.