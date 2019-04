VfB Stuttgart im ersten Spiel unter Coach Willig unter Druck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart will mit dem neuen Trainer Nico Willig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen 15 Bundesliga-Spielen soll der Nachfolger von Markus Weinzierl die kleine Chance auf die direkte Rettung wahren. Der VfB steht derzeit auf dem Relegationsplatz und hat sechs Punkte Rückstand auf den FC Schalke 04 auf Rang 15. Gegen die Borussia, die noch auf die Champions-League-Qualifikation hofft, muss Willig auf den verletzten Offensivspieler Steven Zuber und den gesperrten Mittelfeldakteur Santiago Ascacibar verzichten.