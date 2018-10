VfB Stuttgart braucht ersten Auswärtssieg der Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart braucht gegen Hannover 96 heute den ersten Auswärtssieg der Saison in der Fußball-Bundesliga. Gegen das Tabellenschlusslicht muss Trainer Tayfun Korkut seine Startelf vom ersten Saisonsieg gegen Werder Bremen vom vergangenen Wochenende allerdings verändern. Dennis Aogo und Torschütze Anastasios Donis fehlen verletzt.

Für Korkut ist die Partie eine Reise in die Vergangenheit. Hannover war seine erste Station als Trainer in der Fußball-Bundesliga. Seither hat der 44-Jährige noch nicht wieder in der Landeshauptstadt Niedersachsens gespielt. Hannover ist noch sieglos in dieser Saison.