VfB Stuttgart: Baumgartl und Thommy spielen in 2. Mannschaft

Stuttgart (dpa) - U21-Nationalspieler Timo Baumgartl und Mittelfeldakteur Erik Thommy sollen der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart in der Fußball-Regionalliga helfen. Der Verteidiger und der Flügelspieler kommen am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) im Spiel des VfB II gegen den SC Hessen Dreieich zum Einsatz, wie der Bundesligist via Twitter mitteilte. "Wir brauchen beide Spieler und es ist sehr wichtig, dass sie im Rhythmus bleiben. Deshalb sammeln sie Spielpraxis bei der U21", sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger.

Baumgartl und Thommy waren beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag nicht zum Einsatz gekommen. Die zweite Mannschaft des VfB kämpft in der Regionalliga Südwest um den Klassenverbleib.