VfB gewinnt erstes Testspiel 11:0 gegen Regionalauswahl

Ilshofen (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die 2. Fußball-Bundesliga gegen eine Regionalauswahl aus Hohenlohe deutlich gewonnen. Unmittelbar vor der Abreise ins Trainingslager nach Kitzbühel (bis 29. Juni) siegte das Team des neuen Trainers Tim Walter am Sonntag in Ilshofen 11:0. Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui gelang nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit ein Hattrick. Daniel Didavi und Mario Gomez trafen jeweils doppelt. Stuttgart reiste nach dem Schlusspfiff nach Tirol. Am Mittwoch geht es im zweiten Test gegen Wacker Innsbruck, am Samstag kommt es vor der Heimreise zum Duell mit den Young Boys Bern.