Verletzter Maffeo verzichtet auf Reise zur spanischen U21

Stuttgart (dpa) - Der am Sprunggelenk verletzte Pablo Maffeo vom VfB Stuttgart verzichtet in der Länderspielpause auf eine Reise zur spanischen U21. Das teilte das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga am Tag nach dem 2:0 beim 1. FC Nürnberg mit. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit dem spanischen Verband getroffen worden. Maffeo zog sich vergangene Woche bei der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt einen Außenbandteilriss im rechten Sprunggelenk zu. Beim ersten Auswärtssieg der Saison in Nürnberg stand er bis zur 78. Minute auf dem Platz.