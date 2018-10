Stuttgarts Sosa droht Hinrunden-Aus: Didavi-Rückkehr unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss möglicherweise in der kompletten Hinrunde auf den kroatischen U21-Nationalspieler Borna Sosa verzichten. Wie der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, hat sich bei dem Neuzugang die Diagnose eines beginnenden Ermüdungsbruch am Schambein bestätigt. Der 20-Jährige fällt mindestens mehrere Wochen aus.

Auch der Zeitpunkt der Rückkehr von Spielmacher Daniel Didavi ist weiter unklar. "Daniels Achillessehnenbeschwerden sind zwar nicht gefährlich, aber hartnäckig und lästig, so dass wir damit sehr sorgfältig umgehen müssen. Wichtig ist, dass die Beschwerden komplett verschwinden", sagte Vereinsarzt Raymond Best.

Auf den früheren Nationalspielspieler Dennis Aogo kann der neue VfB-Trainer Markus Weinzierl dagegen womöglich schon am Samstag bei 1899 Hoffenheim zurückgreifen. Auch Innenverteidiger Marc Oliver Kempf, der wie Aogo einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten hatte, ist näher ans Mannschaftstraining herangerückt. Offensivspieler Anastasios Donis wird nach seinem Muskelbündelriss neben dem Auswärtsspiel in Hoffenheim auch die anschließende Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt verpassen.