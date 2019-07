Schorndorfer Oberbürgermeister will VfB-Präsident werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) will Präsident des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart werden. Das sagte eine Mitarbeiterin des 51-Jährigen der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte einen Bericht der "Stuttgarter Zeitung" und der "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag).

"Wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung so tief im Keller ist wie der VfB derzeit, braucht es einen Teamplayer an der Spitze", sagte Klopfer den Zeitungen. Als Rathauschef habe er gelernt, "Menschen miteinander zu verbinden und sich selbst auch mal zurückzunehmen. Als Oberbürgermeister arbeite ich für das Gemeinwohl - und als VfB-Präsident würde ich für das Vereinswohl arbeiten."

Der Vorsitzende der Sportregion Stuttgart will beim Bundesliga-Absteiger damit Nachfolger von Wolfgang Dietrich werden. Der Unternehmer war einen Tag nach der Mitgliederversammlung zurückgetreten, die am Sonntag wegen Problemen mit dem WLAN abgebrochen worden war.

Der neue Vereinschef soll nun bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Dezember gewählt werden. Im Falle seiner Wahl will Klopfer die beiden Ämter als VfB-Präsident und als Oberbürgermeister in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) parallel ausüben.

Neben einem neuen Präsidenten sucht der VfB auch einen Vorstandsvorsitzenden für seine Fußball AG, in der die Profifußballer ausgegliedert sind. Als möglicher Kandidat wird der frühere Bundestrainer sowie Welt- und Europameister Jürgen Klinsmann gehandelt.