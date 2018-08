Realitätscheck Teil zwei: VfB startet in die Bundesliga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Pokal-Aus beim Drittligisten FC Hansa Rostock war die erste Delle im Lack des auf Hochglanz polierten Kaders des VfB Stuttgart. "Wir haben jetzt nur noch einen Wettbewerb vor uns. Den wollen wir jetzt anständig beginnen, um uns mit einem guten Start den Weg zu ebnen. Die letzte Saison hat gezeigt, wie wichtig so ein Start ist. Warum sollen wir in eine Situation kommen, in der wir aufholen müssen?", fragte Trainer Tayfun Korkut vor dem Auftakt beim FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Man darf sich nie von der Vorbereitung täuschen lassen. Wenn die Bundesliga los geht, das ist schon nochmal eine komplett andere Sache."

Präsident Wolfgang Dietrich formulierte es vor dem ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga so: "Wir wollen die Vorschusslorbeeren, die wir bislang bekommen haben, auch rechtfertigen." Denn in der Theorie steht der schwäbische Traditionsverein vor einer sorgenfreien Saison. Davon ist Sportvorstand Michael Reschke so sehr überzeugt, dass er schon vor Wochen sagte: "Der VfB Stuttgart wird mit dem Abstieg am Ende nichts zu tun haben - da lehne ich mich aus dem Fenster."

In der Kategorie Abstieg denken die Anhänger des Vereins aber wohl ohnehin eher nicht mehr. Vielmehr erwarten die Zuschauer nach Rang zwei in der Rückrundentabelle und Platz sieben am 34. Spieltag eine Steigerung - befeuert auch durch die vielversprechenden Zugänge, die Reschke seinem Trainer schon zu Beginn der Vorbereitung auf den Platz stellen konnte.

Daniel Didavi ist am Cannstatter Wasen ohnehin ein alter Bekannter. Gonzalo Castro hat schon jetzt enormes Gewicht als Organisator im defensiven Mittelfeld. Dazu kommen die beiden teuersten Zugänge der Clubgeschichte, Rechtsverteidiger Pablo Maffeo von Manchester City und Stürmer Nicólas González aus Argentinien. "Ich bin jetzt in der Situation, dass ich Möglichkeiten habe als Trainer", sagte Korkut am Freitag. In der Innenverteidigung konkurrieren neben Weltmeister Benjamin Pavard und Ex-Nationalspieler Holger Badstuber noch Zugang Marc Oliver Kempf und Timo Baumgartl um die Positionen.

Eine Erfolgs-Garantie sind die Rahmenbedingungen aber eben nicht. In Mainz konnte der VfB seit 2005 nicht mehr gewinnen, zum ersten Heimspiel kommt Rekordmeister FC Bayern München in die Mercedes-Benz Arena. Nach der Länderspielpause geht es zum Baden-Württemberg-Derby nach Freiburg. "Da kannst du nach drei Bundesliga-Spielen schon mal mit einem Punkt da stehen - ohne, dass du viel falsch gemacht hast", sagte Reschke. Mit dem Erstrunden-Aus im Pokal als weiterem Faktor wäre das für die Stimmung rund um den anspruchsvollen Club schlecht.

Korkut scheint sich, bei aller demonstrierten Gelassenheit, dessen bewusst. Mehrfach betont er deswegen, wie wichtig jede Sekunde im Spiel gegen Mainz ist. "Eins muss klar sein: Feuer. Wir müssen aufmerksam sein. Und wir müssen die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch halten, dass wir jeder Zeit ein Tor machen können", forderte er vor dem Auswärtsspiel. Das deckt sich mit der Einschätzung von Präsident Dietrich: "Für die Euphorie zählen nicht nur die erreichten Punkte, sondern auch: Wie tritt die Mannschaft auf?" Kommt beides zusammen, ist beim VfB in dieser Saison vieles möglich - da stört dann schon bald auch eine alte Delle nicht mehr.