Stuttgart (dpa) - Andrej Kramaric hat mit seinem Führungstor für die TSG 1899 Hoffenheim in Stuttgart den Vereinsrekord von Sejad Salihovic eingestellt. Der kroatische Vize-Weltmeister verbuchte am Samstag gegen den VfB in der 42. Minute seinen 46. Treffer in der Fußball-Bundesliga. Salihovic hatte zwischen 2008 und 2015 ebenso viele Tore für die Kraichgauer erzielt. Für Kramaric war es der 13. Saisontreffer.