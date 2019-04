Kabak kann bei VfB-Abstieg für knapp 15 Millionen Euro gehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Abwehrtalent Ozan Kabak kann den VfB Stuttgart im Falle des Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga laut einem "Bild"-Bericht für knapp 15 Millionen Euro verlassen. Eine entsprechende Ausstiegsklausel sei im bis 2024 gültigen Vertrag des türkischen Nationalspielers verankert, berichtete die Zeitung am Dienstagabend auf ihrer Internetseite. Der 19-jährige Kabak war erst im Winter für elf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum Drittletzten gewechselt und ist damit der teuerste Transfer in der Geschichte des VfB.

Der Innenverteidiger war bereits vor seinem Wechsel zu den Schwaben von vielen anderen Clubs umworben worden. Kabak hat seit Ende Januar jedes Bundesliga-Spiel für den VfB über die volle Distanz absolviert und drei Tore erzielt.