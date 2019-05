Fritz Kuhn zum VfB: Brauchen erstklassigen Fußball-Verein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat von den Verantwortlichen des VfB Stuttgart nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga kluge Entscheidungen gefordert. "Stuttgart und die ganze Region brauchen einen erstklassigen Fußball-Verein", sagte Kuhn in einer Pressemitteilung vom Dienstag und äußerte sich zuversichtlich: "Der Wiederaufstieg wird schnell kommen." Das 0:0 am Montagabend im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Union Berlin hatte den dritten Abstieg nach 1975 und 2016 besiegelt. "Der Abstieg ist bitter. Die Stadt steht aber weiter zu ihrem VfB", sagte Kuhn.