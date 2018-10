Dortmunds Stürmer Alcácer mit Oberschenkelproblemen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Top-Torjäger Paco Alcácer ist nach dem Auswärtssieg von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart angeschlagen. "Paco hat ein bisschen Probleme mit dem Oberschenkel gehabt. Am Ende wollten wir kein Risiko eingehen", sagte der frühere Kapitän und heutige Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, nach dem 4:0 (3:0) am Samstag. "Ich hoffe, dass er uns am Mittwoch zur Verfügung steht." Der Neuzugang vom FC Barcelona hatte in der ersten Hälfte einen Treffer erzielt, war in der Pause aber ausgewechselt worden. Am Mittwoch trifft der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in der Champions League auf Atletico Madrid.