Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss im abschließenden Testspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga auf Emiliano Insua und Anastasios Donis verzichten. Beide Spieler fallen wegen muskulärer Probleme kurzfristig für die Partie am Freitag (15.00 Uhr) im österreichischen Schruns gegen den SC Freiburg aus, wie der VfB am Donnerstag mitteilte. Die Schwaben starten eine Woche später gegen Mitabsteiger Hannover 96 in die neue Spielzeit.