Bundesliga-Letzter Stuttgart ohne verletzten Badstuber

Nürnberg (dpa) - Der VfB Stuttgart tritt beim 1. FC Nürnberg ohne Holger Badstuber an. Der ehemalige Nationalspieler wird den Schwaben an diesem Samstagnachmittag wegen Problemen an der Wade fehlen, wie er selbst über Twitter mitteilte. Der frühere Bayern-Verteidiger hätte beim Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga nach zuletzt schwachen Leistungen womöglich nur auf der Ersatzbank gesessen. Der VfB will nach vier Pleiten in Serie unbedingt wieder gewinnen, um nicht Gefahr zu laufen, den Anschluss an die Nichtabstiegszone zu verlieren. Der neue Trainer Markus Weinzierl wartet nach seiner Verpflichtung und drei Niederlagen auf den ersten Erfolg mit dem VfB.