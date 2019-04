Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss in seinem Heimspiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg auf Ex-Nationalspieler Dennis Aogo verzichten. Der 32-Jährige steht wegen einer Oberschenkelzerrung nicht im Kader des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, wie der VfB kurz vor dem Anpfiff mitteilte. Neben Aogo fallen auch Kapitän Christian Gentner (Faserriss in der Wade) und Mittelfeldspieler Gonzalo Castro (Bündelriss im Adduktorenbereich) aus.