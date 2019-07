96 eröffnet Zweitliga-Saison mit schwerem Spiel in Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart/Hannover (dpa/lni) - Mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart beginnt für Hannover 96 an diesem Freitagabend die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Mindestens 50 000 Zuschauer werden beim Duell der beiden Bundesliga-Absteiger in der Stuttgarter Arena erwartet. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Besonders pikant ist dieses Auftaktspiel für Torhüter Ron-Robert Zieler, der erst im Juni von Stuttgart nach Hannover zurückgekehrt ist. Der Weltmeister von 2014 hält den VfB für den großen Favoriten auf den Aufstieg.