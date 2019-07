Kalou: Vielleicht Top 6 angreifen - Keine Anfragen an Stark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stegersbach (dpa) – Routinier Salomon Kalou traut sich. Während der neue Hertha-Trainer Ante Covic als Saison-Vorhaben ausgegeben hat, besser abzuschneiden als in der abgelaufenen Spielzeit (11.), sieht der 33 Jahre alte Ivorer im Berliner Fußball-Bundesligisten durchaus das Potenzial zum Überraschungsteam. "Wir haben ein tolles Team. Wir könnten eventuell für eine Überraschung sorgen. Außerdem muss man positiv und selbstbewusst sein", sagte Kalou im Hertha-Trainingscamp im österreichischen Stegersbach der "Bild"-Zeitung (Montag): "Bayern und Dortmund spielen um die Meisterschaft. Vielleicht können wir ja die Top sechs angreifen, wenn alles passt."

Im Team habe man noch nicht über das Saisonziel gesprochen, berichtete Abwehrspieler Niklas Stark im "Kicker" und ergänzte: "Erst mal wollen wir einen guten Start haben." Das erste Pflichtspiel bestreiten die Berliner am 11. August im DFB-Pokal beim bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt. Zum Bundesliga-Auftakt muss Hertha am 16. August zu Meister Bayern München. Kalou kann sich "vorstellen", seinen 2020 auslaufenden Vertrag mit Hertha nochmals zu verlängern, "wenn wir eine gute Saison spielen und als Team Spaß haben".

Der 24 Jahre alte Stark will bei Hertha in eine Führungsrolle hineinwachsen. Nachdem eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Vertrag ausgelaufen ist, hat der Verteidiger das Thema Wechsel zu einem Top-Verein erst einmal zur Seite geschoben. "Ich mache mir immer dann erst Gedanken darüber, wenn tatsächlich ein Verein kommt und anfragt. Bisher musste ich mir keine ernsthaften Gedanken machen", erklärte Stark. Über gute Leistungen bei Hertha möchte er nach zwei Einladungen von Bundestrainer Joachim Löw dauerhaft zur deutschen Nationalmannschaft gehören.