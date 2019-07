Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stegersbach (dpa/lni) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat ein Testspiel gegen den österreichischen Erstliga-Club TSV Hartberg mit 0:2 (0:0) verloren. Die Partie fand am Samstagabend im Rahmen des Trainingslagers der 96er im österreichischen Stegersbach statt. Beide Tore für die Hartberger erzielte Rajko Rep in der 54. und 79. Minute. Am Sonntag um 16.00 Uhr spielt die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka in Österreich gegen den russischen Erstligisten FK Rostow.