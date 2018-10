Nationalspieler Gündogan verletzt raus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City droht für das Premier-League-Spiel gegen den FC Liverpool am kommenden Wochenende auszufallen. Der 27-Jährige wurde beim 2:1-Sieg des englischen Meisters in der Champions League bei 1899 Hoffenheim am Dienstagabend wegen Problemen am hinteren Oberschenkel vorzeitig ausgewechselt. "Es sieht noch nicht so schlimm aus, morgen Ultraschall, dann wissen wir mehr", sagte Gündogan nach der Partie in Sinsheim.

Auf die anstehenden Länderspiele angesprochen, antwortete der Mittelfeldspieler: "Ich mache mir mehr Sorgen für das Spiel am Sonntag, weil es sehr wichtig ist. Ich habe keine Ahnung, man muss da abwarten."