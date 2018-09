Nagelsmann wird Rekordtrainer in Hoffenheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa) - Julian Nagelsmann ist nun auch Trainer-Rekordhalter bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga. Der 31-Jährige saß am Samstag in der Partie gegen Borussia Dortmund zum 86. Mal auf der Bank der Kraichgauer. Er überholte damit Markus Gisdol (2013 bis 2015) und Ralf Rangnick (2006 bis 2011), die jeweils 85 Spiele als Chefcoach der TSG in der Bundesliga bestritten hatten.

Nagelsmann hatte das Profi-Team im Februar 2016 als jüngster Trainer der Bundesliga-Historie übernommen und eine steile Karriere hingelegt. Der im In- und Ausland begehrte Coach übernimmt zur Saison 2019/2020 den Liga-Konkurrenten RB Leipig. Dabei macht er von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch.