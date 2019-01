Kramaric und Hübner müssen bei 1899 Hoffenheim pausieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zuzenhausen (dpa) - Vize-Weltmeister Andrej Kramaric und Abwehrmann Benjamin Hübner haben sich beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim wegen Verletzungen vom Training abgemeldet. Der 27 Jahre alte Stürmer Kramaric leidet unter einer Muskelverletzung an der Hüfte, Hübner hat mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen, wie die TSG am Dienstag auf Twitter mitteilte. Ob das Duo rechtzeitig für das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder fit wird, blieb zunächst offen. Hübner hatte bereits weite Teile der Hinrunde wegen einer Gehirnerschütterung verpasst.