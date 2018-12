Hoffenheim nach Champions-League-Aus gegen Schalke gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa/lsw) - Nach dem Aus in der Champions League will die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Heute bekommt es die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit dem FC Schalke 04 zu tun. In der Liga ist Hoffenheim seit fünf Spielen ungeschlagen und vor dem 13. Spieltag auf Platz sechs geklettert. Schalke dagegen belegt lediglich Rang 14. In der Champions League verpassten die Hoffenheimer durch ein 2:3 gegen Schachtjor Donezk schon vor dem Vorrundenabschluss das Achtelfinale.