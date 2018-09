Hoffenheim engagiert sich für die Entwicklung Afrikas

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim engagiert sich künftig gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium für die Entwicklung Afrikas. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten am Samstag in Sinsheim vor der Spiel der Kraichgauer gegen Borussia Dortmund Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und TSG-Geschäftsführer Peter Görlich. Schwerpunkte des Projekts seien in Afrika fair produzierte Textilien sowie gemeinsame Sport- und Umweltprojekte, hieß es in einer Pressemitteilung.

"Die TSG Hoffenheim geht hier voran und wird in Afrika eine nachhaltige Textilmarke produzieren. So können die TSG-Fans mit ihrem Einkauf faire Produktion und neue Jobs in Afrika unterstützen", sagte Müller. Die Bundesliga brauche Vereine wie Hoffenheim, die abseits des Fußballplatzes Verantwortung übernehmen und auf Nachhaltigkeit setzen. Die Kraichgauer möchten nach Angaben Görlichs die Öffentlichkeit und die Wirtschaft für Entwicklungsthemen sensibilisieren und mobilisieren. Der Club will dabei auch sein bereits bestehendes Engagement in Namibia ausweiten.