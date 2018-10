City startet mit Gündogan und Sané - Schulz fällt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa) - Der englische Meister Manchester City tritt beim Champions-League-Gastspiel bei 1899 Hoffenheim mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sané an. Das Duo wurde von Pep Guardiola für die Partie am Dienstag (18.55 Uhr/Sky) für die Startelf berücksichtigt. Auch die Offensivspieler Sergio Agüero, Raheem Sterling und David Silva laufen für die Citizens von Beginn an auf.

Hoffenheim verzichtet im ersten Heimspiel seiner Königsklassen-Geschichte zunächst auf Vize-Weltmeister Andrej Kramaric. Trainer Julian Nagelsmann bietet mit Joelinton, Adam Szalai und Ishak Belfodil dennoch drei Stürmer auf. In der personell angeschlagenen Abwehr sollen es erneut Justin Hoogma, Stefan Posch und Kevin Akpoguma richten. Neu-Nationalspieler Nico Schulz fällt für die Partie aus.