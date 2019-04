Wechsel von Trainer Rose nach Gladbach so gut wie perfekt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht nach dpa-Informationen kurz vor der Verpflichtung von Trainer Marco Rose zur nächsten Saison. Demnach seien mit dem aktuellen Chefcoach von RB Salzburg nur noch Details zu klären. Unterschrieben sei der Vertrag allerdings noch nicht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag. Rose selbst hatte nach dem Einzug ins österreichische Pokalfinale am Mittwochabend nichts zu seiner Zukunft sagen wollen. Auch der "Kicker", die "Bild"-Zeitung und Sport1 hatten am Donnerstag über den bevorstehenden Wechsel berichtet. Rose würde die Nachfolge des derzeit noch amtierenden Dieter Hecking antreten.