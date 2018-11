Schalke verliert Testspiel bei Zenit Sankt Petersburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Petersburg (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat ein Freundschaftsspiel beim russischen Spitzenreiter Zenit Sankt Petersburg mit 1:2 (1:1) verloren. Vor 41 214 Zuschauern im Sankt- Petersburg-Stadion, in dem bei der WM sieben Spiele ausgetragen wurden, gingen die Gastgeber am Sonntag durch den Argentinier Matias Kranevitter (6. Minute) früh in Führung.

Steven Skrzybski gelang an seinem 26. Geburtstag der Ausgleich (35.). Das Siegtor erzielte für Sankt Petersburg Magomed Osdojew (79.) per Kopf, nachdem S04-Torhüter Ralf Fährmann einen Elfmeter pariert hatte. Das Freundschaftsspiel kam auf Intitiative von Schalkes Hauptsponsor Gazprom zustande, der auch St. Petersburg unterstützt.