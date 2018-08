SV Sandhausen fiebert Duell mit Hamburger SV entgegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sandhausen (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen blickt dem Heimspiel gegen den Hamburger SV mit einer besonderen Vorfreude entgegen. "Wir können uns mit dem HSV in keiner Weise vergleichen", sagte Trainer Kenan Kocak am Donnerstag, "aber wir haben die Qualität, den HSV an einem guten Tag ärgern zu können, und wir sollten uns freuen, so einen ruhmreichen Verein empfangen zu dürfen."

Für das erste Zweitliga-Auswärtsspiel der Hamburger am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) appellierte der 37-Jährige an die Einstellung seiner Profis: "Ich brauche Spieler, die den HSV schlagen wollen. Leute, die das Spiel genießen und sich wohlfühlen wollen und hinterher noch ein paar Fotos schießen wollen, sind fehl am Platze."

Wie Sandhausen waren die Hanseaten unter Trainer Christian Titz mit einer Niederlage in die Saison gestartet. "Jeder Experte meldet sich zu Wort und will Christian Titz erklären, wie die 2. Liga geht. Ich habe das Spiel ganz anders gesehen. Der HSV hat eine klare Idee und neben Plan A auch die Pläne B und C im Köcher", sagte Kocak.

Vor dem 2. Spieltag kehrten die Offensivspieler Andrew Wooten und Korbinian Vollmann ins Mannschaftstraining zurück. Beide sind voraussichtlich noch keine Alternativen. Neuzugang Karim Guédé fällt mit einer Knieverletzung für mehrere Wochen aus, Mittelfeldspieler Nejmeddin Daghfous fehlt mit einem Kreuzbandriss rund sechs Monate.