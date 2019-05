Stürmer Bouhaddouz kehrt zum SV Sandhausen zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sandhausen (dpa) - Angreifer Aziz Bouhaddouz kehrt zur kommenden Saison zum Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zurück. Der 32-Jährige kommt vom saudi-arabischen Erstligisten Al-Batin und erhält beim SVS einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der Verein am Montag mitteilte. "Aziz erfüllt zu 100 Prozent mein sportliches Anforderungsprofil", sagte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat. "Darüber hinaus will er es allen nochmal beweisen, er hat eine unheimliche Gier." Der Marokkaner hatte bereits von 2014 bis 2016 für den SVS gespielt und war anschließend zum FC St. Pauli gewechselt. Seit dem Sommer 2018 spielt er in Saudi-Arabien.