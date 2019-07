Sandhausens Trainer Koschinat zu Videobeweis: "Bereicherung"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sandhausen (dpa/lsw) - Trainer Uwe Koschinat vom SV Sandhausen steht dem neu eingeführten Videobeweis in der 2. Fußball-Bundesliga positiv gegenüber. "Eigentlich war ich bisher ein Fußball-Romantiker", sagte der 47-Jährige am Mittwoch, "aber ich muss sagen, dass er zur Klarheit der Situationen und mehr Gerechtigkeit beiträgt. Ich halte ihn - auf Basis des ersten Spieltags - für eine Bereicherung." Beim 1:1 zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli am Montagabend war der Video-Schiedsrichter zum vieldiskutierten Thema geworden, nachdem ein Handelfmeter zurückgenommen worden war.