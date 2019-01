Sandhausen verleiht Stürmer Hansch an Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sandhausen (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen leiht Offensivspieler Florian Hansch an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden aus. Wie beide Clubs am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende. Beim Zweitliga-15. kam Hansch nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer vom Chemnitzer FC nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz.

"Mit der Ausleihe möchten wir Florian mehr Spielpraxis geben", sagte SVS-Geschäftsführer Otmar Schork. "Wir sind überzeugt, dass dies in der 3. Liga gelingen wird und erwarten ihn zur nächsten Saison zurück beim SV." Mit Wiesbaden bereitet sich Hansch derzeit bereits im Trainingslager im spanischen Oliva Nova auf die Fortsetzung der Saison in der 3. Liga vor. Der Verein habe bereits im vergangenen Sommer Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers gehabt, sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock.