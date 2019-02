Erzgebirge Aue in Sandhausen ohne Stürmer Krüger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss im Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen auf Florian Krüger verzichten. Der 20 Jahre alte Stürmer hatte sich am Mittwoch im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln (0:1) in der Anfangsphase verletzt und musste bereits in der 16. Minute ausgewechselt werden. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurde eine muskuläre Verletzung im Lendenwirbelbereich diagnostiziert. "Florian hat immer noch Schmerzen und kann sich nicht richtig bewegen. Er muss weiter behandelt werden und ist für das Sandhausen-Spiel keine Option", sagte Trainer Daniel Meyer am Donnerstag. Mit Dominik Wydra, der gegen Köln eine Gelb-Sperre absitzen musste, sowie den zuletzt erkrankten und leicht angeschlagenen Clemens Fandrich, Robert Herrmann und Philipp Zulechner kehren dafür vier Spieler in den Kader zurück.