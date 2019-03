Trainer Härtel zuversichtlich: Kapitän Hüsing kann spielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock kann im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach am Samstag (14.00 Uhr) höchstwahrscheinlich Kapitän Oliver Hüsing einsetzen. Der Abwehrchef hat die Schulterverletzung, die er sich am Sonntag im Auswärtsspiel bei 1860 München (2:1) zugezogen hat, weitgehend auskuriert. "Wir warten ab, wie er auf die Belastung reagiert, haben momentan aber ein gutes Gefühl", berichtete Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Hüsing hatte sich in München in der Partie verletzt, aber mit Schmerzen durchgespielt. Sollte der 26-Jährige, der schon Anfang der Saison verletzungsbedingt monatelang gefehlt hatte, doch ausfallen, könnte Routinier Kai Bülow wieder in die Vierer-Abwehrkette rücken.

Härtel erwartet gegen die abstiegsgefährdeten Schwaben eine schwere Aufgabe. "Großaspach hat nicht den medialen Druck wie wir, kann befreit aufspielen und wird durch die Kulisse besonders motiviert sein", sagte der 49-Jährige. "Wir müssen stabil stehen und dürfen keine Räume zulassen. Wichtig wird es sein, eine Balance zu finden zwischen defensiver Stabilität und aktivem Offensivspiel."