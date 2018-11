Hansa-Verteidiger Rankovic fit: Ofosu-Ayeh pausiert wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock kann die rechte Abwehrseite im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte am kommenden Freitagabend (19.00 Uhr) wieder mit einem etatmäßigen Verteidiger besetzen. Vladimir Rankovic hat sich nach wochenlanger verletzungsbedingter Zwangspause zurückgemeldet. Sein Mitbewerber Phil Ofosu-Ayeh habe nach seiner Muskelverletzung aber einen Rückschlag erlitten und falle wieder aus, sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Mittwoch. Das Duo war zuletzt von Mittelfeldspieler Stefan Wannenwetsch vertreten worden.

Hansa hat nach sechs Spielen ohne Niederlage, aus denen 14 Punkte heraussprangen Anschluss an die Aufstiegsplätze gefunden. Die gute Serie soll in Lotte ausgebaut werden. "Es war super, was wir in den vergangenen Wochen hinbekommen haben, und die Serie spricht für sich", sagte Angreifer Cebio Soukou den "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" Rostock (Mittwoch). Hansas bester Saisontorschütze stand am vergangenen Wochenende erstmals im Kader der Nationalmannschaft von Benin, kam allerdings noch nicht zum Debüt für die Auswahl des Heimatlandes seines Vaters.