Hansa Rostocks Profi Hilßner zurück im Mannschaftstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Marcel Hilßner ist auf seinem Weg zu einem Comeback in Diensten des FC Hansa Rostock einen weiteren Schritt vorangekommen. Der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler ist am Donnerstag nach monatelanger Verletzungspause wieder in das Mannschaftstraining des Fußball-Drittligisten eingestiegen. Hilßner hatte sich Ende Februar im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.

Der schnelle Offensivmann war im August vergangenen Jahres vom Zweitligisten Dynamo Dresden an die Ostseeküste gewechselt und hatte sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. Der Rechtsaußen erzielte in 18 Ligaspielen vier Tore für die Rostocker.